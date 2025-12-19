Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»

Джей Би Бикерстафф обвинил судью в необъективности.

«Детройт» уступил «Далласу » в игре с овертаймом (114:116). Одним из важных эпизодов матча стало удаление защитника Осара Томпсона во 2-й четверти.

«Арбитр Джон Гобл сказал мне. «В каждом матче наше общение проходит таким образом». Это говорит, что он вошел в игру уже настроенным против нас.

Я получил технический фол от него в середине матча, когда пытался оттащить Кейда Каннингема в сторону. Это моя работа.

Этот же арбитр сам шагнул в сторону Осара Томпсона в эпизоде с удалением. Тогда и случился этот минимальный контакт. Он сам его инициировал.

Этот же арбитр не дал мне тайм-аут, стоя совсем рядом.

Игра не заканчивалась работой судей. Конкурентный матч двух команд, которые выложились на площадке. Но рассматривать игру надо объективно.

Один парень постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом. Все внимание должно было быть на высокоуровневом баскетболе. Нам все равно, как нас будут судить. Мы будем играть контактно и жестко. На грани. Нам нужна только справедливая оценка.

Если ты выходишь на площадку уже с определенными идеями по поводу происходящего, это всегда будет влиять на твои решения», – заявил главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф .

После матча судья Гобл рассказал, что Бикерстафф получил техническое замечание за «постоянные жалобы». А Томпсон был удален за «агрессивное приближение и контакт с судьей».