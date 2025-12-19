Девин Букер о матче против Стефа Карри: «Игра против кумира в твоих кроссовках – настоящее безумие»

Стеф Карри вышел против «Санз» в кроссовках Book 1.

Девин Букер поделился реакцией на появление Стефа Карри в игре в Финиксе в его именных кроссовках.

«Он сейчас свободный агент на рынке спортивной экипировки. Знаю, что он оценивает варианты.

Через день после окончания контракта с Under Armour он попросил у меня несколько пар кроссовок, выслал все лучшие. Был счастлив увидеть его в них сегодня.

Мне посчастливилось выходить с ним на паркет на Олимпиаде, узнать его получше. Построить взаимоотношения со своим кумиром. Никогда бы не поверил, что он будет играть против меня в моих кроссовках. Настоящее безумие.

Кто бы ни подписал его соглашение, все знают, что у него фанаты по всему миру, он всегда был и будет популярен», – поделился Букер.