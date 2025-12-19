0

Стив Керр: «Тяжело переварить, что исход игры решил такой свисток»

Стив Керр раскритиковал решение арбитра.

Фол в нападении Мозеса Муди («Уорриорз») при борьбе за подбор привел к победному броску Джордана ГудвинаФиникс») со штрафной линии. «Голден Стэйт» уступил – 98:99.

«Сегодня мы хорошо исполняли план на игру. Тяжело переварить, что исход матча был решен таким свистком. Парни за скамейкой сказали, что мяч достался Муди. Все смешалось.

Если ты принимаешь такое решение в концовке, фол должен быть четким. Жаль, что мы лишились овертайма, потому что парни хорошо справлялись и действовали в последние минуты. Дали нам шанс», – заключил главный тренер Стив Керр.

Виталий Ясеневич
Warriors on NBCS
