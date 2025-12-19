Майк Браун о Тайлере Колеке: «Не сравниваю всех невысоких белых парней, но ставлю в пример Ти Джей Макконнелла»

Майк Браун нашел пример для Тайлера Колека.

24-летний защитник «Никс» Тайлер Колек борется за игровое время в команде. Майк Браун рассказал о своих наставлениях.

«Не сравниваю всех невысоких белых парней друг с другом. Но ставлю в пример Ти Джей Макконнелла («Индиана »). Этот парень, кажется, в лиге уже лет 30. Благодаря своему характеру и жесткой игре, прежде всего в защите. Он также четко понимает свои сильные стороны в нападении.

Сказал Тайлеру, что если в лиге и существует образец для него, это Макконнелл. У Колека уже есть выдающиеся способности в нападении. Он может набирать очки и раздавать передачи. Но ему надо развить свои навыки в защите, оглядываясь на свои габариты. У него хорошая работа ног для этого. Надо использовать эти способности и жестко отрабатывать в каждом защитном владении. Он старается действовать именно таким образом», – заключил главный тренер «Никс».