Фото
0

Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN

ESPN провел ежегодное предварительное голосование за MVP НБА.

ESPN опросил 100 представителей медиа по поводу награды самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА. Первая строчка (57 голосов за 1-е место) досталась разыгрывающему «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру. Центрового «Денвера» Николу Йокича поставили на 1-ю позицию 42 опрошенных. 1 последний голос получил разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoЛука Дончич
logoНикола Йокич
logoДенвер
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»
12 минут назад
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена
42 минуты назадВидео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 12:20
«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме
сегодня, 12:15Видео
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
сегодня, 11:49Видео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
сегодня, 11:32
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
Данки Джерами Гранта и Брэндона Миллера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:34Видео
Даг Кристи о матче с «Портлендом»: «Все, что я скажу, обойдется мне штрафом»
сегодня, 10:15
Трэй Янг вернулся после пропуска 22 игр, набрав 8 очков и 10 передач в проигранном матче с «Шарлотт»
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
27 минут назад
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
29 минут назад
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
52 минуты назад
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото
«Партизан» ведет продвинутые переговоры с Кэмероном Пэйном
вчера, 13:58