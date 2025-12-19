Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
ESPN провел ежегодное предварительное голосование за MVP НБА.
ESPN опросил 100 представителей медиа по поводу награды самому ценному игроку регулярного чемпионата НБА. Первая строчка (57 голосов за 1-е место) досталась разыгрывающему «Оклахомы» Шэю Гилджес-Александеру. Центрового «Денвера» Николу Йокича поставили на 1-ю позицию 42 опрошенных. 1 последний голос получил разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
