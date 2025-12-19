Видео
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена

Данкан Робинсон получил травму.

«Снайпер» «Детройта» Данкан Робинсон провел всего 13 минут на паркете в матче против «Далласа» (114:116 ОТ) и вынужден был покинуть площадку из-за травмы левого колена.

Робинсон набирает 11,9 очка, 2,9 подбора и 1,9 передачи за 30,3 минуты в среднем в своем первом сезоне за «Пистонс», реализуя 39,2% трехочковых бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Гранта Афсета
