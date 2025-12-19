Джейлен Брансон: «Со мной не советовались по поводу баннера, но я и не вижу в нем особого смысла»
Джейлен Брансон прокомментировал решение «Никс» по поводу победы в Кубке.
«Нью-Йорк» отказался от поднятия баннера в честь победы в Кубке НБА. MVP турнира разыгрывающий Джейлен Брансон прокомментировал это решение.
«Со мной не советовались. Но я и не вижу особого смысла в нем. Но решение не мое.
У команды много целей, одна из них достигнута. Не нужно долгих праздников. День, не больше. Впереди еще очень много баскетбола», – заключил Брансон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
