0

Джейлен Брансон: «Со мной не советовались по поводу баннера, но я и не вижу в нем особого смысла»

Джейлен Брансон прокомментировал решение «Никс» по поводу победы в Кубке.

«Нью-Йорк» отказался от поднятия баннера в честь победы в Кубке НБА. MVP турнира разыгрывающий Джейлен Брансон прокомментировал это решение.

«Со мной не советовались. Но я и не вижу особого смысла в нем. Но решение не мое.

У команды много целей, одна из них достигнута. Не нужно долгих праздников. День, не больше. Впереди еще очень много баскетбола», – заключил Брансон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
