Центровой «Миннесоты» раскритиковал болельщиков, которые освистали команду во время домашнего матча против (105:101).

Фанаты «Тимбервулвс» выражали бурное недовольство в третьей четверти игры, когда «Хит» вели 14 очков.

«Я просто не уважаю людей, которые приходят и освистывают свою же команду. Болельщики должны поддерживать свою команду, даже когда она испытывает трудности. Не было ни одной команды в истории , которая всегда выступала бы только хорошо. Если вы не хотите поддерживать нас в трудные моменты, просто оставайтесь дома», – заявил Гобер.

Французский баскетболист завершил встречу с показателями 4 очка, 9 подборов, 2 блок-шота и 1 перехват за 31 минуту на площадке.

«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену