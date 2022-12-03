Руди Гобер: «Никто не остановит Францию с Эмбиидом, Вембаньямой и мной в составе»

Теги Миннесота Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Метрополитан Руди Гобер Джоэл Эмбиид Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался на тему возможного присоединения его коллеги по амплуа из «Филадельфии» Джоэла Эмбиида к сборной Франции.

За французскую сборную недавно дебютировал главный кандидат на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма.

«Никто не остановит Францию с Эмбиидом, Вембаньямой и мной в составе. Хотя баскетбол на уровне сборных это не про то, кто соберет лучший состав на бумаге.

Если Джоэл будет с нами сердцем и искренне захочет играть за сборную, то это будет потрясающая возможность для нашей команды», – заявил Гобер.

Эмбиид в этом году получил сперва французское, а затем американское гражданство.

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