Центровой «Миннесоты» высказался на тему возможного присоединения его коллеги по амплуа из «Филадельфии» к сборной Франции.

За французскую сборную недавно дебютировал главный кандидат на 1-й номер драфта-2023 .

«Никто не остановит Францию с Эмбиидом, Вембаньямой и мной в составе. Хотя баскетбол на уровне сборных это не про то, кто соберет лучший состав на бумаге.

Если Джоэл будет с нами сердцем и искренне захочет играть за сборную, то это будет потрясающая возможность для нашей команды», – заявил Гобер.

Эмбиид в этом году получил сперва французское, а затем американское гражданство.

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