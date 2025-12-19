Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол

Уэстбруку выписали неспортивный фол за подножку и удерживание Камары.

В одном из эпизодов четвертой четверти матча против «Портленда» разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук проиграл подбор форварду Тумани Камаре после чего начал удерживать соперника за руку.

Судьи не зафиксировали нарушение, Камара попытался оторваться от Уэстбрука, но тот попал ему сзади по ногам, в результате чего игрок «Блэйзерс» оказался на полу.

По итогам эпизода баскетболисту «Кингс» выписали неспортивный фол первой степени. Встреча закончилась победой «Портленда » (134:133), которая стала возможной благодаря другому фолу Уэстбрука .