  • Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
Видео
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол

Уэстбруку выписали неспортивный фол за подножку и удерживание Камары.

В одном из эпизодов четвертой четверти матча против «Портленда» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук проиграл подбор форварду Тумани Камаре после чего начал удерживать соперника за руку.

Судьи не зафиксировали нарушение, Камара попытался оторваться от Уэстбрука, но тот попал ему сзади по ногам, в результате чего игрок «Блэйзерс» оказался на полу.

По итогам эпизода баскетболисту «Кингс» выписали неспортивный фол первой степени. Встреча закончилась победой «Портленда» (134:133), которая стала возможной благодаря другому фолу Уэстбрука.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
