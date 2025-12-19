«В Колорадо пора легализовать защиту». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
Среди наблюдений аналитика Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:
«Никс»!
В Колорадо пора легализовать защиту.
Хотя бы не сажать за нее.
Срочно, защите нужна помощь медиков!
Одно поражение «Оклахомы» ничего не меняет.
«Голден Стэйт» все так же плох в нападении.
«Даллас» выползает из могилы.
«Кливленд» ползет в обратном направлении.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
