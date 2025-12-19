  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «В Колорадо пора легализовать защиту». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Фото
0

«В Колорадо пора легализовать защиту». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений аналитика Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона НБА:

  1. «Никс»!

  2. В Колорадо пора легализовать защиту.

  3. Хотя бы не сажать за нее.

  4. Срочно, защите нужна помощь медиков!

  5. У «Бостона» и «Лейкерс» такая же ситуация.

  6. Одно поражение «Оклахомы» ничего не меняет.

  7. «Голден Стэйт» все так же плох в нападении.

  8. «Даллас» выползает из могилы.

  9. «Кливленд» ползет в обратном направлении.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoГолден Стэйт
logoДенвер
logoБостон
logoДаллас
logoНью-Йорк
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoЛейкерс
logoКливленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
16 декабря, 13:44
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
Вырвиглазные площадки НБА вернулись. Ранжируем их от халтуры до произведения искусства
22 ноября, 19:00
Главные новости
Майк Браун о Тайлере Колеке: «Не сравниваю всех невысоких белых парней, но ставлю в пример Ти Джей Макконнелла»
35 минут назад
«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
52 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер обошел Николу Йокича в пробном голосовании за MVP сезона от ESPN
сегодня, 13:59Фото
Джей Би Бикерстафф: «Арбитр постарался стать ключевым лицом матча, который должен был быть совсем о другом»
сегодня, 13:50
Данкан Робинсон не доиграл матч с «Далласом» из-за травмы левого колена
сегодня, 13:20Видео
Евролига. «Жальгирис» сыграет с «Партизаном», «Црвена Звезда» примет «Виртус» и другие матчи
сегодня, 12:20
«Новый Орлеан» совершил самый большой камбэк сезона, отыгравшись с «-25» и победив «Хьюстон» в овертайме
сегодня, 12:15Видео
Лука Дончич стал вторым игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков, 10+ подборов, 10+ передач и 5+ перехватов
сегодня, 11:49Видео
Леброн Джеймс о потенциальной травме после удара коленом в колено в матче с «Ютой»: «Пронесло»
сегодня, 11:32
Име Удока о проигрыше «Новому Орлеану»: «Позорная игра в защите. В атаке парни выглядели напуганными, чтобы сделать что-то самим, когда на лидерах сдваивались»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Конфликт между Кириллом Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» будет рассмотрен в спортивной арбитражной палате (НЦСА)
20 минут назад
Пост Дёмина на Трибуне вошел в топ-3 самых заплюсованных за 2025 год
сегодня, 13:35
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
сегодня, 13:33
Генменеджер фарм-клуба «Селтикс» Джарелл Кристиан стал ассистентом в тренерском штабе женского «Сиэтла»
сегодня, 13:10
Чемпионат Франции. «Булазак» встретится с «Лиможем»
сегодня, 09:10
Адриатическая лига. «Клуж» примет КРКА, «Задар» сыграет с «Илирией»
сегодня, 12:20
Расселл Уэстбрук удерживал Тумани Камару за руку, повалил его на паркет, получив неспортивный фол
сегодня, 10:02Видео
Саша Обрадович о серии поражений в Евролиге: «Мы показываем достойную игру, даже когда проигрываем»
вчера, 18:01
Опубликованы бюджеты клубов Бундеслиги на сезон 2025/26: «Бавария» сохраняет лидерство
вчера, 16:10
«Марусси» официально подписал Джорджа Папаса
вчера, 14:59Фото