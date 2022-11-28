Остин Риверс – о поражении «Вулвс» от «Уорриорз»: «Из больших у них был только Дрэймонд»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс назвал причину поражения команды в матче против «Голден Стэйт» (114:137).
«Если мы собираемся играть большой пятеркой, мы должны доминировать в «краске». Из больших у них был только Дрэймонд Грин», – заявил Риверс.
В стартовом составе «Тимбервулвс» выходят центровые Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер. В матче против «Уорриорз» Таунс набрал 21 очко и 4 подбора, Гобер – 9 очков и 10 подборов.
Дрэймонд Грин завершил встречу с показателями 19 очков, 11 передач, 4 подбора и 2 блок-шота.
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