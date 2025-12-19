«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг

Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.

Вершина рейтинга претендентов на звание MVP от НБА остается стабильной. Победа в Кубке НБА и звание MVP турнира позволили разыгрывающему «Никс» Джейлену Брансону подняться на 4-ю строчку. Виктор Вембаньяма вернулся на площадку после травмы и помог «Сперс» выйти в финал Кубка от Запада. Этот успех вернул его в гонку.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com: