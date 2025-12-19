0

«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг

Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.

Вершина рейтинга претендентов на звание MVP от НБА остается стабильной. Победа в Кубке НБА и звание MVP турнира позволили разыгрывающему «Никс» Джейлену Брансону подняться на 4-ю строчку. Виктор Вембаньяма вернулся на площадку после травмы и помог «Сперс» выйти в финал Кубка от Запада. Этот успех вернул его в гонку.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола ЙокичДенвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);

  3. Лука ДончичЛейкерс», 3);

  4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 6);

  5. Кейд КаннингемДетройт», 4);

  6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

  7. Джейлен Браун («Бостон», 5);

  8. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);

  9. Энтони Эдвардс («Миннесота», 9);

  10. Тайриз Макси («Филадельфия», 8).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
