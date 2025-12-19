«Гонка за MVP». Топ-3 без изменений, Брансон поднялся на 4-ю строчку, Вембаньяма вернулся в рейтинг
Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.
Вершина рейтинга претендентов на звание MVP от НБА остается стабильной. Победа в Кубке НБА и звание MVP турнира позволили разыгрывающему «Никс» Джейлену Брансону подняться на 4-ю строчку. Виктор Вембаньяма вернулся на площадку после травмы и помог «Сперс» выйти в финал Кубка от Запада. Этот успех вернул его в гонку.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 6);
Кейд Каннингем («Детройт», 4);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);
Джейлен Браун («Бостон», 5);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 9);
Тайриз Макси («Филадельфия», 8).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
