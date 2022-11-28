Дрэймонд Грин посмеялся над упавшим на паркет Руди Гобером

Форвард «Уорриорз» во время матча с «Тимбервулвс» (137:114) посмеялся над центровым соперника .

Грин открыто посмеялся над французом, когда тот оказался на паркете.

Грин ранее неоднократно задевал француза словесными выпадами. В частности, он насмехался над Гобером из-за слез в связи с непопаданием на Матч звезд НБА.

На счету Дрэймонда в воскресенье 19 очков и 11 передач, Руди набрал 9 очков и 10 подборов.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли