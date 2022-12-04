Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет в гостях со «Студентски центаром», «Партизан» примет «Будучность»
В воскресенье, 4 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча.
Сербская «Црвена Звезда» сыграет в гостях с черногорским «Студентски центаром», сербский «Партизан» примет черногорскую «Будучность».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «Морача»
- Дата проведения
- 4 декабря, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Партизан Сербия – 7-1, ФМП Сербия – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 6-1, Цедевита-Олимпия Словения – 6-2, Будучность Черногория – 5-3, Задар Хорватия – 5-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, Студентски Центар Черногория – 4-4, Морнар Бар Черногория – 3-5, Цибона Хорватия – 3-6, Мега Сербия – 3-6, Сплит Хорватия – 2-6, Скопье Северная Македония - 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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