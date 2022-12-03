Адриатическая лига. «Цибона» – «Цедевита-Олимпия», «Мега» примет «Борац»

В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги хорватская «Цибона» дома сыграет со словенской «Цедевитой-Олимпией», в матче сербских клубов «Мега» примет «Борац»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 7-1, ФМП Сербия – 7-2, Црвена Звезда Сербия – 6-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Будучность Черногория – 5-3, Задар Хорватия – 5-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, Студентски Центар Черногория – 4-4, Цибона Хорватия – 3-5, Морнар Бар Черногория – 3-5, Сплит Хорватия – 2-6, Мега Сербия – 2-6, Скопье Северная Македония - 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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