Адриатическая лига. «Задар» против ФМП
В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Задар» примет сербский ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 21.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Партизан Сербия – 7-1, ФМП Сербия – 7-1, Црвена Звезда Сербия – 6-1, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Будучность Черногория – 5-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-4, Задар Хорватия – 4-4, Студентски Центар Черногория – 4-4, Цибона Хорватия – 3-5, Морнар Бар Черногория – 3-5, Сплит Хорватия – 2-6, Мега Сербия – 2-6, Скопье Северная Македония - 2-6, Борац Чачак Сербия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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