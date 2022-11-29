Никола Йованович пропустит как минимум 1 месяц с переломом ребра

Матч Адриатической лиги между и «Партизаном» был прерван более чем на полчаса из-за неподобающего поведения болельщиков.

За 37 секунд до конца первой четверти игры разыгрывающий «Црвены Звезды» Никола Иванович забросил флоутер, но столкнулся с форвардом и получил травму. Судьи определили Ивановичу фол в нападении.

У Ивановича диагностирован перелом ребра. Разыгрывающий пропустит как минимум один месяц.

Эпизод вызвал бурную реакцию фанатов принимающей команды, которые начали бросать на площадку различные предметы. Рефери пришлось прервать матч и уйти в подтрибунное помещение.

Игра возобновилась только после того, как трибуна B, со стороны которой прилетели посторонние предметы, была очищена от болельщиков.

Примечательно, что после возобновления встречи судьи отменили фол Ивановича в нападении и засчитали его флоутер, а Ледэю определили фол в защите.

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