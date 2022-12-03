Звезды «Клипперс» и в ближайшее время должны вернуться в состав команды после травм.

Ленард и Джордж в пятницу возобновили тренировки в общей группе.

собираются дать лидерам команды статус «под вопросом» перед субботней встречей против . Решение об их участии будет приниматься в зависимости от того, как форварды будут чувствовать себя после пятничной тренировки.

Ленард пропустил 5 игр из-за растяжения правого голеностопа. Джордж пропустил 6 матчей из-за растяжения правого подколенного сухожилия.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»