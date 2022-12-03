Кавай Ленард и Пол Джордж близки к возвращению в строй
Звезды «Клипперс» Кавай Ленард и Пол Джордж в ближайшее время должны вернуться в состав команды после травм.
Ленард и Джордж в пятницу возобновили тренировки в общей группе.
«Клипперс» собираются дать лидерам команды статус «под вопросом» перед субботней встречей против «Сакраменто». Решение об их участии будет приниматься в зависимости от того, как форварды будут чувствовать себя после пятничной тренировки.
Ленард пропустил 5 игр из-за растяжения правого голеностопа. Джордж пропустил 6 матчей из-за растяжения правого подколенного сухожилия.
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