Чемпион НБА, эксперт ESPN Кендрик Перкинс объяснил, в чем заключается сила главного тренера .

«Тайрон Лю эффективен, он один из лучших, если не лучший тренер НБА. Помимо этого у него все еще есть и дополнительная мотивация. Тай Лю хочет доказать, что способен побеждать без Леброна, хочет показать, кем он является. Многие говорили: «Ну да, он выиграл с Леброном». Так что Лю хочет выиграть титул без него и все доказать.

Еще одна сильная его сторона – умение подстраиваться под игру. В НБА много тренеров, которые создают отличные планы на матч, но потом ничего не могут придумать по ходу. Но это не про Лю, он умеет подстраиваться», – заявил Перкинс.

В 2016 году «Кавальерс» Лю и завоевали чемпионский титул.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»