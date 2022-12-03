Единая лига ВТБ. «Автодор» сыграет с МБА, «Локомотив-Кубань» примет «Енисей»

В субботу, 3 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Саратовский «Автодор» дома сыграет с московской МБА, в Краснодаре примет красноярский .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 12-1, Зенит – 10-2, – 9-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 6-8, Парма – 5-9, – 4-9, Енисей – 3-10, Астана – 1-10, Минск – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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