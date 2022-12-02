Единая лига ВТБ. «Парма» примет «Самару»
В пятницу, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма» примет «Самару».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 17.00, «УДС Молот»
Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 12-1, Зенит – 10-2, МБА – 9-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 5-8, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Енисей – 3-10, Астана – 1-10, Минск – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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