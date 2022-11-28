Единая лига ВТБ. ЦСКА – «Парма», «Локомотив-Кубань» примет «Автодор»

В понедельник, 28 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Московский ЦСКА дома сыграет с пермской «Пармой», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет саратовский .

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-0, УНИКС – 11-1, Зенит – 10-2, МБА – 8-4, – 6-6, Нижний Новгород – 6-7, Парма – 5-7, Самара – 5-7, Автодор – 4-8, Енисей – 3-10, Астана – 1-10, Минск – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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