Единая лига ВТБ. УНИКС – «Минск», МБА сыграет с «Самарой»

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

Казанский УНИКС дома сыграет с белорусским «Минском», во встрече дебютантов московская МБА примет «Самару».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 11-1, Зенит – 10-2, – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 6-7, – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Енисей – 3-10, Астана – 1-10, – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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