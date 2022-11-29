Единая лига ВТБ. УНИКС – «Минск», МБА сыграет с «Самарой»
Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Казанский УНИКС дома сыграет с белорусским «Минском», во встрече дебютантов московская МБА примет «Самару».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 ноября, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 13-0, УНИКС – 11-1, Зенит – 10-2, МБА – 8-4, Локомотив-Кубань – 7-6, Нижний Новгород – 6-7, Самара – 5-7, Парма – 5-8, Автодор – 4-9, Енисей – 3-10, Астана – 1-10, Минск – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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