Возвращение Кавая Ленарда и Пола Джорджа может состояться не раньше декабря

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По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, команда пока не установила сроки возвращения в строй травмированного форвардов Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

По мнению клубного инсайдера Лоу Мюррэя, Ленард и Джордж могут появиться на площадке уже в декабрьских матчах.

Ленард выбыл из строя с растяжением голеностопа, у Джорджа проблемы с подколенным сухожилием.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

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