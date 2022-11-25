Возвращение Кавая Ленарда и Пола Джорджа может состояться не раньше декабря
По словам главного тренера «Клипперс» Тайрона Лю, команда пока не установила сроки возвращения в строй травмированного форвардов Кавая Ленарда и Пола Джорджа.
По мнению клубного инсайдера Лоу Мюррэя, Ленард и Джордж могут появиться на площадке уже в декабрьских матчах.
Ленард выбыл из строя с растяжением голеностопа, у Джорджа проблемы с подколенным сухожилием.
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