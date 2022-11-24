Тайрон Лю: «Сроки возвращения Ленарда и Джорджа пока не установлены»

По словам главного тренера , команда пока не установила сроки возвращения в строй форвардов и .

Как сообщает журналистка ESPN Малика Эндрюс, в среду оба игрока тренировались и проходили лечение в Лос-Анджелесе. Ожидается, что Ленард пройдет повторное обследование через несколько дней.

«Ленард проснулся с болезненными ощущениями в лодыжке. Я видел момент, как он получил травму. Это было немного серьезнее, чем мы думали. Но он в порядке, чувствует себя лучше, поправляется. Мы пока не знаем сроков», – сказал тренер.

Ленард получил растяжение связок голеностопного сустава. Джордж восстанавливается после растяжения правого подколенного сухожилия.

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