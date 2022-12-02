Агент Факундо Кампаццо: «Реал» – самый вероятный вариант»

Агент Факундо Кампаццо Клаудио Вильянуэва считает, что у мадридского больше всего шансов подписать аргентинского разыгрывающего.

«В мире не так много команд, которые могут подписать Факу. Я уверен, что он получит хорошее предложение из Европы, где он и должен сейчас развиваться.

Первым на ум приходит «Реал». Думаю, что мадридский клуб может заинтересовать, потому что у меня отличные отношения с Чусом Матео. Я постоянно общаюсь с ним на протяжении всей нашей 25-летней дружбы и знаю, что он думает.

Но у «Реала» хорошо укомплектованная команда. Также имеет значение финансовый аспект», – сказал агент.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это