Николас Лапровиттола: «НБА разочаровала меня после того, что случилось с Вильдосой, Кампаццо и Деком»

Разыгрывающий «Барселоны» прокомментировал недавнее отчисление Факундо Кампаццо из .

«Для меня НБА – это Евролига. Я не смотрю НБА, она разочаровала меня после того, что случилось с Лукой Вильдосой, и . Это не лучшее место для нас. Жаль, что в Аргентине Евролига ценится не так сильно, как НБА.

Выступать в Евролиге очень тяжело. Нам приходится играть жестко, на пределе физических вомзожностей. На площадке я больше всего соперничал с Факу. Даже на тренировках. Мы играли на одной и той же позиции. Тот еще сукин сын», – признался Лапровиттола.

Дек провел за «Оклахому» 10 матчей в сезоне-2020/21 и 7 матчей в сезоне-2021/22, после чего вернулся в . Вильдоса перешел в «Нью-Йорк» в 2021 году, но не смог проявить себя из-за проблем со стопой и был отчислен в октябре. Недавно он подписал контракт с «Црвеной Звездой».

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