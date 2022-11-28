«Даллас» официально отчислил Факундо Кампаццо

«Даллас» объявил о расторжении контракта с разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 года, 178 см).

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, на его место «Маверикс» собираются подписать (32 года, 183 см).

Кампаццо присоединился к 18 октября и принял участие в восьми матчах нынешнего сезона со средними показателями 1,3 очка и 1,1 передачи за 6,5 минуты на площадке.

Ранее сообщалось, что аргентинским баскетболистом интересуются и . Не исключено, что разыгрывающий вернется в .

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