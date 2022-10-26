Факундо Кампаццо дебютировал за «Даллас» в матче с «Новым Орлеаном»
Разыгрывающий Факундо Кампаццо дебютировал за «Даллас» в матче с «Новым Орлеаном» (111:113) во вторник.
За 13 минут аргентинец набрал 3 очка, 2 передачи и 2 перехвата.
«Кампаццо – умный игрок. Он схватывает все на лету. Все будут допускать ошибки. Но мы уже посмотрели на него и понимаем, что он способен дать команде то, чего у нее пока не было», – заявил главный тренер техасцев Джейсон Кидд перед игрой.
Кампаццо подписал негарантированный контракт с «Мэверикс» перед началом регулярного чемпионата. Он пропустил первые матчи на старте сезона из-за проблем с оформлением визы.
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