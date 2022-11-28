«Мавс» подпишут Кембу Уокера, отчислят Кампаццо

Теги возможные переходы Даллас Детройт Нью-Йорк НБА Кемба Уокер Факундо Кампаццо Баскетбол

«Даллас» планирует подписать контракт с разыгрывающим Кембой Уокером (32 года, 183 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Перед началом регулярного чемпионата Уокер был отчислен из «Детройта», в котором оказался в результате обмена в день драфта НБА. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

Чтобы освободить место для подписания Уокера, «Маверикс» планируют расстаться с Факундо Кампаццо (31 год, 178 см). Аргентинский разыгрывающий принял участие в шести матчах нынешнего сезона со средними показателями 1,3 очка и 1,1 передачи за 6,5 минуты на площадке.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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