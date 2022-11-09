2-кратный чемпион НБА Куинн Кук продолжит карьеру в Китае

Экс-игрок НБА Куинн Кук (29 лет, 185 см) продолжит карьеру в клубе «Чжэцзян Лайонс», который выступает в чемпионате Китая, пишет инсайдер Sportando Эмилиано Карчия.

Перед началом нынешнего сезона Кук тренировался с , но не попал в итоговый состав команды.

В прошлом сезоне разыгрывающий выступал за фарм-клуб «Кингз» в G-лиге, набирая 23,5 очка, 5,9 передачи и 4,9 подбора в среднем за матч.

Кук является двукратным чемпионом НБА в составе (2018) и «Лейкерс» (2020).

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища