Кендрик Перкинс написал о поражении «Лейкерс» от «Пеликанс» до завершения матча

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс в среду стал объектом насмешек болельщиков в социальных сетях.

Перкинс написал о поражении «Лейкерс» от «Пеликанс» до завершения матча, когда калифорнийцы были близки к поражению в основное время.

«Пеликанс» все-таки дожали «Лейкерс», и эта команда представляет собой серьезную силу!!! Расс вроде бы принял роль запасного, что плюс для «Лейкерс». Леброн был ужасен в четвертой четверти. Следим дальше...» – написал Перкинс.

Игрок «Нового Орлеана» Дайсон Дэниэлс смазал сразу два штрафных броска при «+3» на последних секундах, после чего Мэтт Райан исполнил спасительный дальний бросок.

Чемпион НБА в составе «Селтикс» удалил пост.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета