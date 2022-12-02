Тренер Стефена Карри по физподготовке: «Один игрок выдержал только пять минут, и его вырвало»
Тренер Стефена Карри по физподготовке Брэндон Пэйн заявил, что не каждый игрок НБА выдержит тренировки суперзвезды «Голден Стэйт».
«Был один игрок – он все еще выступает в НБА – который выдержал только первые пять минут, сел на пол рядом с дверью, через 30 секунд встал, вышел на улицу, его вырвало, и все.
Между прочим, тоже хороший игрок, неплохой игрок», – рассказал Пэйн в подкасте «Basketball Illuminati».
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