Тренер Стефена Карри по физподготовке: «Один игрок выдержал только пять минут, и его вырвало»

Тренер Стефена Карри по физподготовке Брэндон Пэйн заявил, что не каждый игрок выдержит тренировки суперзвезды .

«Был один игрок – он все еще выступает в НБА – который выдержал только первые пять минут, сел на пол рядом с дверью, через 30 секунд встал, вышел на улицу, его вырвало, и все.

Между прочим, тоже хороший игрок, неплохой игрок», – рассказал Пэйн в подкасте «Basketball Illuminati».

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