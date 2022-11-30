Лука Дончич оформил пятый в карьере трипл-дабл с 40+ очками

Звездный разыгрывающий в победном матче против «Голден Стэйт» (116:113) оформил пятый в карьере трипл-дабл с 40+ очками. 23-летний словенец набрал 41 очко, сделал 12 подборов и 12 передач.

Дончич обошел легендарного Уилта Чемберлена и вышел на второе место в истории по количеству трипл-даблов с 40+ очками за первые пять сезонов в лиге. Больше только у Оскара Робертсона – 19.

Дончич в пятый раз в карьере набрал 40+ очков в матче против (включая плей-офф). Ни у одного другого игрока лиги не было более трех матчей с 40+ очками против одной команды с сезона-2020/21.

В 15 матчах против лидера «Уорриорз» Стефен Карри Дончич набирает в среднем 32 очка. Это больше, чем против любого другого игрока лиги.

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