Никола Миротич набрал 19 очков и сделал 6 подборов в первом матче после возвращения
Форвард «Барселоны» Никола Миротич провел свой первый матч в нынешнем сезоне Евролиги и помог команде одержать гостевую победу над «Альбой» (88:86).
MVP прошлого сезона набрал 19 очков (4 из 5 из-за дуги), сделал 6 подборов, 3 перехвата и 2 передачи за 22 минуты на паркете.
Миротич пропустил начало сезона из-за травмы ахиллова сухожилия левой ноги.
В прошлом сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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