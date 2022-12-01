Никола Миротич набрал 19 очков и сделал 6 подборов в первом матче после возвращения

Форвард «Барселоны» провел свой первый матч в нынешнем сезоне Евролиги и помог команде одержать гостевую победу над «Альбой» (88:86).

MVP прошлого сезона набрал 19 очков (4 из 5 из-за дуги), сделал 6 подборов, 3 перехвата и 2 передачи за 22 минуты на паркете.

Миротич пропустил начало сезона из-за травмы ахиллова сухожилия левой ноги.

В прошлом сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, 5,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это