Никола Миротич – самый ценный игрок Евролиги по мнению генменеджеров

Портал BasketNews представил результаты опроса, в котором принимали участие генеральные менеджеры клубов Евролиги.

Функционеры считают форварда «Барселоны» самым ценным игроком турнира. Он получил 30,8% голосов.

Второе место в рейтинге разделили ( ) и Эди Тавареш ( ). У них по 23,1% голосов.

Также генменеджеры упомянули («Анадолу Эфес»), ( ) и Джанана Мусу («Реал»).

Год назад самым ценным игроком по итогам опроса был признан Василие Мицич, который набрал тогда 36,4% голосов.

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