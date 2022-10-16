Никола Миротич – самый ценный игрок Евролиги по мнению генменеджеров
Портал BasketNews представил результаты опроса, в котором принимали участие генеральные менеджеры клубов Евролиги.
Функционеры считают форварда «Барселоны» Николу Миротича самым ценным игроком турнира. Он получил 30,8% голосов.
Второе место в рейтинге разделили Василие Мицич («Анадолу Эфес») и Эди Тавареш («Реал»). У них по 23,1% голосов.
Также генменеджеры упомянули Уилла Клайберна («Анадолу Эфес»), Николу Калинича («Барселона») и Джанана Мусу («Реал»).
Год назад самым ценным игроком по итогам опроса был признан Василие Мицич, который набрал тогда 36,4% голосов.
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