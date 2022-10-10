Капитаны команд Евролиги считают переход Клайберна в «Эфес» лучшим подписанием межсезонья

Евролига провела традиционный опрос капитанов участвующих клубов, которые ответили на важные вопросы перед началом нового сезона.

Капитаны команд Евролиги считают переход экс-игрока ЦСКА Уилла Клайберна в «Анадолу Эфес» лучшим подписанием межсезонья-2022.

Какой игрок подходит к новому сезону самым мотивированным?

, «Барселона» (33,3%)

Ник Калатес, «Фенербахче» (11,1%)

Игру против какого баскетболиста вы считаете самым большим вызовом?

Уилл Клайберн и Шейн Ларкин, «Анадолу Эфес» (16,6% каждый)

Лучшее подписание Евролиги в межсезонье?

Уилл Клайберн в (33,3%)

Карсен Эдвардс в «Фенербахче» (16,6%)

Против какого главного тренера вам хочется сыграть?

, (27,7%)

Желько Обрадович, «Партизан» (22,2%)

В гости к какой команде вам больше всего хочется отправиться?

и «Фенербахче» (по 16,6%).

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?