Капитаны команд Евролиги считают переход Клайберна в «Эфес» лучшим подписанием межсезонья

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Евролига провела традиционный опрос капитанов участвующих клубов, которые ответили на важные вопросы перед началом нового сезона.

Капитаны команд Евролиги считают переход экс-игрока ЦСКА Уилла Клайберна в «Анадолу Эфес» лучшим подписанием межсезонья-2022.

Какой игрок подходит к новому сезону самым мотивированным?

Никола Миротич, «Барселона» (33,3%)

Ник Калатес, «Фенербахче» (11,1%)

Игру против какого баскетболиста вы считаете самым большим вызовом?

Уилл Клайберн и Шейн Ларкин, «Анадолу Эфес» (16,6% каждый)

Лучшее подписание Евролиги в межсезонье?

Уилл Клайберн в «Анадолу Эфес» (33,3%)

Карсен Эдвардс в «Фенербахче» (16,6%)

Против какого главного тренера вам хочется сыграть?

Шарунас Ясикявичюс, «Барселона» (27,7%)

Желько Обрадович, «Партизан» (22,2%)

В гости к какой команде вам больше всего хочется отправиться?

«Реал» и «Фенербахче» (по 16,6%).

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?

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