Капитаны команд Евролиги считают переход Клайберна в «Эфес» лучшим подписанием межсезонья
Евролига провела традиционный опрос капитанов участвующих клубов, которые ответили на важные вопросы перед началом нового сезона.
Капитаны команд Евролиги считают переход экс-игрока ЦСКА Уилла Клайберна в «Анадолу Эфес» лучшим подписанием межсезонья-2022.
Какой игрок подходит к новому сезону самым мотивированным?
Никола Миротич, «Барселона» (33,3%)
Ник Калатес, «Фенербахче» (11,1%)
Игру против какого баскетболиста вы считаете самым большим вызовом?
Уилл Клайберн и Шейн Ларкин, «Анадолу Эфес» (16,6% каждый)
Лучшее подписание Евролиги в межсезонье?
Уилл Клайберн в «Анадолу Эфес» (33,3%)
Карсен Эдвардс в «Фенербахче» (16,6%)
Против какого главного тренера вам хочется сыграть?
Шарунас Ясикявичюс, «Барселона» (27,7%)
Желько Обрадович, «Партизан» (22,2%)
В гости к какой команде вам больше всего хочется отправиться?
«Реал» и «Фенербахче» (по 16,6%).
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
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