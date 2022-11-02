Миротич остается самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, Ларкин – 2-й, Мицич – 3-й (Basketnews)

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Basketnews опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.

Больше всех за сезон вновь заработает форвард «Барселоны» Никола Миротич, зарплата которого составляет около 5 миллионов евро в год.

На втором и третьем местах в рейтинге остались защитники действующего чемпиона Евролиги Шейн Ларкин и Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 4 и 3,3 млн в год соответственно. Третью строчку занимает разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин – 2,4 млн.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги-2022/23 по версии Basketnews:

1. Никола Миротич («Барселона») – 5 миллионов евро в год

2. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») – 4 млн

3. Василие Мицич («Анадолу Эфес») – 3,3 млн

4. Скотти Уилбекин («Фенербахче») – 2,4 млн

5. Николо Мелли («Милан») – 2 млн

6. Майк Джеймс («Монако») – 2 млн

7. Уилл Клайберн («Анадолу Эфес») – 2 млн

8. Ник Калатес («Фенербахче») – 2 млн

9. Эди Тавареш («Реал») – 2 млн

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