Леброн Джеймс: «Почему никто не спрашивает меня о фотографии с Джерри Джонсом?»

Суперзвезда «Лейкерс» во время пресс-конференции после победы над «Портлендом» (128:109) поинтересовался у репортеров, почему ему не задают вопросы о скандальной фотографии с владельцем команды НФЛ .

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой в штате Арканзас запечатлена одна из первых попыток интеграции черных детей в общие ряды учащихся общеобразовательной школы. Фотография была сделана 9 сентября 1957 года. На ней 14-летний Джонс стоит среди белых учеников, которые пытаются помешать афроамериканцам зайти в здание школы.

23 ноября газета The Washington Post опубликовала статью, в которой припомнила, что при Джонсе «Даллас» ни разу не возглавлял чернокожий главный тренер.

«Прежде чем вы разойдетесь, парни, у меня есть к вам один вопрос. Когда я шел сюда, я задумался, почему никто не спрашивает меня о фотографии с Джерри Джонсом. Но когда дело касалось , вы, парни, спешили задать мне вопрос», – сказал Леброн.

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