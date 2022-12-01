Леброн Джеймс: «Мне не нужно полагаться на супер-пупер-атлетичность, чтобы быть эффективным»

Суперзвезда «Лейкерс» рассказал, как в 37 лет ему удается оставаться одним из лучших игроков лиги.

«Я развил свою игру так, что мне не нужно полагаться на супер-пупер-атлетичность, чтобы быть эффективным.

Первые 12 или 11 сезонов я был просто супер-пупер-атлетичным. Я уже не могу быть таким же эффективным, как тогда. Я знал, что если выпрыгну, то буду находиться в воздухе намного дольше, чем соперник. Но мне хватило ума, чтобы понять, что для того, чтобы быть лучшим, мне нужно продолжать развивать свою игру.

Мне помогало много команд, много тренеров. постоянно помогал мне работать над пик-н-роллом. и защита, которую он применял против меня. тоже помогал мне. Многие из тренеров помогли мне становиться лучше. Я знал, что для того, чтобы стать одним из величайших всех времен, у меня не должно быть слабых мест», – сказал Леброн.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна