Бывший игрок , эксперт ESPN Винс Картер рассказал, что мешает форварду взять на себя лидерскую роль в «Лейкерс».

«Я думаю, это вопрос уважения.

Он уважает то, что сделал в баскетболе. Нет ничего плохого в том, что ты уважаешь Леброна, но в то же время ему позволено и от него даже ждут лидерства. И важно понимать, что когда тот человек, которого ты так уважаешь, пытается передать тебе бразды правления, хочет, чтобы ты взял на себя управление и был главным парнем в команде, а сам собирается дополнять тебя, то это надо принять как честь и двигаться с этим дальше», – заявил Картер.

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