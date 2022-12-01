Девин Букер – о борьбе за MVP: «Есть определенные игроки, которых лиге хочется продвигать больше, чем других»
Защитник «Финикса» Девин Букер во время интервью поделился своим мнением о награде MVP сезона.
– В прошлом году вы стали четвертым в голосовании за MVP – лучший игрок лучшей команды на Западе. В этом году вы тоже играете отлично. Когда просыпаетесь по утрам, борьба за награду MVP проходит в списке ваших задач?
– Нет.
– Где вы видите свое место в этой гонке?
– Я не в гонке. Пусть эти люди говорят, что хотят. Я думаю только об игре.
– Вот сейчас у вас есть возможность высказаться по теме.
– Да, понимаю, к чему вы клоните, но это не совсем про меня. И если посмотреть на это с учетом имеющегося опыта, в прошлом году приз мог достаться еще кому-то, если не мне, кто-то другой тоже мог привести доводы в свою пользу. Лучшая команда лиги, классная статистика. Но критерии меняются, медиа меняются. Мне кажется, это хорошо для НБА, просто есть определенные игроки, которых им хочется продвигать больше, чем других. Такова природа жизни.
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