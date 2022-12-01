Защитник во время интервью поделился своим мнением о награде MVP сезона.

– В прошлом году вы стали четвертым в голосовании за MVP – лучший игрок лучшей команды на Западе. В этом году вы тоже играете отлично. Когда просыпаетесь по утрам, борьба за награду MVP проходит в списке ваших задач?

– Нет.

– Где вы видите свое место в этой гонке?

– Я не в гонке. Пусть эти люди говорят, что хотят. Я думаю только об игре.

– Вот сейчас у вас есть возможность высказаться по теме.

– Да, понимаю, к чему вы клоните, но это не совсем про меня. И если посмотреть на это с учетом имеющегося опыта, в прошлом году приз мог достаться еще кому-то, если не мне, кто-то другой тоже мог привести доводы в свою пользу. Лучшая команда лиги, классная статистика. Но критерии меняются, медиа меняются. Мне кажется, это хорошо для , просто есть определенные игроки, которых им хочется продвигать больше, чем других. Такова природа жизни.

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