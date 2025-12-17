«Они выходят и бросают с середины площадки». Дюрэнт обвинил Карри и Лилларда в том, что они испортили Матч всех звезд
Дюрэнт заявил, что Карри и Лиллард убили интерес к Матчу всех звезд.
Кевин Дюрэнт стал гостем подкаста Фреда Ванвлита «Unguarded». В ходе беседы суперзвезда «Хьюстон» резко высказался о Матче всех звезд НБА, заявив, что тот утратил былую остроту. Виновниками он назвал двух разыгрывающих, знаменитых своими дальними бросками.
«Леброн Джеймс всегда выкладывался в Матче всех звезд на полную. Он не станет бросать трехочковый от логотипа в центре площадки или нерабочей рукой. Я виню Стефа (Карри). Это его вина. Он выходит и бросает с середины площадки, брат. Я виню его за то, что стало с Матчем всех звезд. И Дэйма [Дэмиана Лилларда] тоже», – сказал 37-летний форвард «Рокетс».
