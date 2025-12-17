  • Спортс
Деннис Шредер о планах после завершения карьеры: «Я вполне мог бы работать в Федерации баскетбола Германии»

Деннис Шредер рассказал о своих планах на жизнь после завершения игровой карьеры.

Разыгрывающий «Сакраменто» и сборной Германии Деннис Шредер в интервью SPORT BILD поделился видением жизни после завершения игровой карьеры, но подчеркнул, что пока не планирует завязывать с баскетболом.

«Я являюсь мажоритарным акционером клуба «Брауншвейг», и мы развиваем бизнес за пределами баскетбола. Еще я хочу проводить больше времени с семьей – ведь из-за карьеры приходится так много путешествовать.

Я вполне мог бы работать в Федерации баскетбола Германии – не в качестве тренера, а на организационной должности. Но до этого еще далеко.

Не брошу играть, пока способен бегать. Выступать за национальную команду – это особая честь. Пока я способен двигаться по площадке и приносить пользу команде, я буду это делать. Это моя цель», – сказал Шредер.

Деннис Шредер вложит 2 миллиона евро в школу для детей из бедных семей

Источник: SPORT BILD
