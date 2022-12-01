Защитник «Санз» удостоился скандирования «MVP! MVP!» во время матча с «Буллс» (132:113).

Болельщики в скандировали Букеру «MVP! MVP!» после точного 3-очкового с фолом.

Девин подошел к игре против со средними показателями 29,0 очка, 5,3 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру. В среду на его счету 51 очко и 6 передач.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна