Девину Букеру скандировали MVP после точного 3-очкового с фолом
Защитник «Санз» Девин Букер удостоился скандирования «MVP! MVP!» во время матча с «Буллс» (132:113).
Болельщики в Финиксе скандировали Букеру «MVP! MVP!» после точного 3-очкового с фолом.
Девин подошел к игре против «Чикаго» со средними показателями 29,0 очка, 5,3 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру. В среду на его счету 51 очко и 6 передач.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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