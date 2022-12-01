Звездный защитник выдал уникальную статистическую линейку в матче с (132:113).

Букер стал первым в истории НБА, кто набрал 51 очко (личный рекорд в сезоне), реализовав 80% с игры и 85,7% из-за дуги.

За 31 минуту Девин реализовал 20 из 25 с игры и 6 из 7 из-за дуги, а также 5 из 6 с линии. В его активе 4 подбора и 6 передач при 2 потерях.

Букер набрал 25 очков в первой половине и еще 26 в третьей четверти, в четвертой он на площадке не появлялся. По ходу встречи зрители скандировали в его честь «MVP! MVP!».

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