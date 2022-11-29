Защитник «Санз» отметился высокой продуктивностью в матче с «Кингз» (122:117).

Букер набрал 44 очка, 8 подборов, 4 передачи и 6 перехватов, реализовав за 41 минуту 17 из 28 с игры.

«За это мне и платят. Старался сделать так, чтобы все были задействованы в атаке. В конце игры у нас было много открытых бросков», – сказал Букер.

одержал пятую победу подряд.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?