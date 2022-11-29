Девин Букер набрал 44 очка, 8 подборов и 6 перехватов в победном матче с «Сакраменто»
Защитник «Санз» Девин Букер отметился высокой продуктивностью в матче с «Кингз» (122:117).
Букер набрал 44 очка, 8 подборов, 4 передачи и 6 перехватов, реализовав за 41 минуту 17 из 28 с игры.
«За это мне и платят. Старался сделать так, чтобы все были задействованы в атаке. В конце игры у нас было много открытых бросков», – сказал Букер.
«Финикс» одержал пятую победу подряд.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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