«Никс» не будут поднимать баннер в честь победы в Кубке НБА

«Нью‑Йорк» не станет поднимать баннер, посвященный победе в Кубке НБА.

«Нью‑Йорк » обыграл «Сан-Антонио» в финале Кубка НБА со счетом 124:113. При этом по информации инсайдера ESPN Шамса Чарании, «Никс» не станут поднимать баннер на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в честь победы в этом турнире.

В отличие от «Лейкерс » и «Милуоки », которые поднимали баннеры после побед в Кубке НБА, «Нью‑Йорк» выбрал иной формат. Клуб отметит успех торжественным мероприятием для болельщиков перед следующим домашним матчем.