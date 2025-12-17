«Бруклин» готов рассмотреть предложения по обмену Майкла Портера
«Нетс» готовы выслушать предложения по обмену Майкла Портера.
«Бруклин» готов рассмотреть предложения по обмену форварда Майкла Портера, сообщает журналист ClutchPoints Эрик Слейтера.
«Майкл Портер‑младший, благодаря яркому началу сезона, вероятно, станет востребованным игроком на рынке обменов. «Нетс» изучат предложения по 27-летнему форварду, которого они получили от «Денвера» вместе с незащищенным пиком первого раунда драфта 2032 года в обмен на Кэма Джонсона», – отмечает Слейтер.
В этом сезоне Майкл Портер сыграл 21 матч и в среднем набирает 25,6 очка, 7,3 подбора и 3,2 передачи за 33 минуты на паркете.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
