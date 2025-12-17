«Нетс» готовы выслушать предложения по обмену Майкла Портера.

«Бруклин » готов рассмотреть предложения по обмену форварда Майкла Портера , сообщает журналист ClutchPoints Эрик Слейтера.

«Майкл Портер‑младший, благодаря яркому началу сезона, вероятно, станет востребованным игроком на рынке обменов. «Нетс» изучат предложения по 27-летнему форварду, которого они получили от «Денвера» вместе с незащищенным пиком первого раунда драфта 2032 года в обмен на Кэма Джонсона», – отмечает Слейтер.

В этом сезоне Майкл Портер сыграл 21 матч и в среднем набирает 25,6 очка, 7,3 подбора и 3,2 передачи за 33 минуты на паркете.